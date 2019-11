Vereador se compromete a levar documento a Brasília pedindo volta da transposição

O vereador Galego do Leite (Podemos) afirmou que os vereadores da Câmara Municipal de Campina Grande, da oposição e da situação, se uniram para assinar o requerimento que pede a retomada do bombeamento da transposição do Rio São Francisco.

Ele destacou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que a discussão é apartidária e precisa da atenção de todos os parlamentares que compõem a Câmara.

Galego declarou que irá à Brasília para tratar de assuntos do Podemos e, na oportunidade, vai protocolar o requerimento, de autoria do vereador Márcio Melo (PSDC), que reivindica a retomada do bombeamento da transposição na capital federal.

– Aqui não existe questão de bancada, aqui é em prol de Campina Grande e daqueles que utilizam da água de Boqueirão. Isso aqui tem que ser apartidário – disse.