Vereador pessoense diz que não foi convidado para evento do PSB

O PSB realizou um encontro no fim de semana em João Pessoa, mas parece que a crise continua no partido e nem todos os filiados compareceram ao evento.

Dos três vereadores filiados e com mandato na capital, apenas Sandra Marrocos esteve na reunião.

O vereador Tibério Limeira, um dos faltosos, disse em entrevista que sequer foi convidado, mas observou um esvaziamento do encontro.

Segundo ele, isso aconteceu porque as lideranças se afastaram e não concordam com os rumos que o partido vem tomando.

– Estranho seria se eu tivesse comparecido no encontro. Eu não concordo como as coisas estão acontecendo no PSB. Dá pra notar que foi uma reunião pequena e o mais importante que se extrai disso é o esvaziamento da representatividade. A medida que as instâncias vão sendo objeto de intervenção, a medida que a condução do partido vai se encaminhando dessa forma, as lideranças vão se afastando. Quero registrar que nem convidado eu fui pra esse evento – frisou.