Vereador oposicionista reafirma seu nome como pré-candidato à PMCG

O vereador Anderson Maia (PSB), líder do partido na Câmara campinense, em entrevista concedida à rádio Caturité, nesta terça-feira, 26, falou sobre as eleições municipais de 2020, e mais uma vez se colocou à disposição como pré-candidato à PMCG.

O vereador comentou a crise estadual do Partido Socialista, mas já adiantou que o partido tem se articulado para as eleições.

– É importante a gente avaliar que todo partido passa por entraves internos. Isso está sendo superado, o partido está se estruturando, vai passar por uma reforma. A gente tá prevendo um bom número de postulantes em Campina Grande – disse.

O vereador apresentou nomes da oposição e incluiu o seu nome na lista.

– O PSB tem o senador Veneziano, eu me coloco à disposição, tem outros nomes como o dr. Geraldo Antônio [secretário estadual de Saúde]. Mas é necessário conversar com outros partidos, e no momento oportuno nós apresentaremos o nome da oposição – afirmou.