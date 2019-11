Vereador nega adesão à base de Romero na CMCG e comunica saída do PDT

O vereador de Campina Grande Rodrigo Ramos (PDT), em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, negou que sua recente reunião com o prefeito Romero Rodrigues (PSD) tenha sido para uma adesão ao bloco governista na Câmara Municipal.

Segundo ele, a postura que adota no Legislativo é de independência, votando as matérias de acordo com sua consciência.

– Eu sou mais independente, mas diferente do que muita gente acha eu voto mais com a oposição, pode puxar os votos. Porém, eu me permito não ser comandado como ninguém, eu não tenho atrelamento, eu tenho as minhas convicções e tenho votado pela minha consciência – declarou.

O vereador também se dirigiu à bancada de oposição alegando que não há mais reuniões entre os parlamentares do bloco.

– Na verdade, não há mais reunião da bancada de oposição, se estiver ocorrendo estão me excluindo, mas acho que não – disse.

Rodrigo também anunciou que decidiu deixar os quadros do PDT em Campina Grande, alegando falta de diálogo com a direção partidária.

– Eu tomei uma decisão, vou me desfiliar do PDT. Nosso mandato aqui é de uma forma bem independente. Estou deixando o PDT porque não há muito diálogo com diretório municipal, o partido alcançou apenas 5mil votos, quase 4 mil foi pra mim. Com as questões que mudam o pleito eleitoral, não há mais como me manter no partido – explicou.