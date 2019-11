Vereador explica denúncia no MPPB para sustar doação de terreno em Campina

O vereador Galego do Leite (Podemos) afirmou que ele e os vereadores Bruno Faustino (PSB) e Anderson Maia (PSB) protocolaram uma denúncia para que o Ministério Público revogue a doação de um terreno da Prefeitura Municipal de Campina Grande para a empresa que administra o Sítio São João.

Ele destacou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que a ação pede que o Ministério Público Estadual investigue tudo o que envolve o projeto de doação, desde a cessão do terreno.

Galego frisou que não há nada contra o idealizador do Sítio São João, o líder da situação na Câmara Municipal de Campina Grande, João Dantas (PSD), ou seu filho, e citou que a ação é apenas uma forma de prestar esclarecimentos à população campinense.

– Estamos mostrando os vícios que houve na tramitação do projeto, as irregularidades. O Sítio São João pode ser instalado em quatro metros quadrados e o que foi doado generosamente pelo chefe do Executivo a um vereador, líder de sua bancada, é um espaço de 25 mil metros quadrados, avaliado em mais de R$ 10 milhões, então a população de Campina Grande não aceita e cobra dos seus representantes. Fomos ao Ministério Público Estadual para que ele faça uma auditoria desde a época da cessão do terreno até a presente data – disse.