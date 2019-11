Vereador exalta história de Romero e Cássio em Campina Grande

Em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, nessa terça-feira, 12, o vereador João Dantas (PSD), abordou sobre a inauguração do Complexo Aluízio Campos, ocorrida na última segunda-feira (11).

O vereador elogiou o trabalho do prefeito Romero Rodrigues (PSD) e afirmou que as moradias marcam um novo tempo na história da Rainha da Borborema.

– Campina Grande viveu um momento ímpar na manhã de ontem, onde uma nova cidade foi anexada à cidade. O Aluízio Campos é reconhecida como a maior obra habitacional do Brasil, essa obra vai ficar marcada na história do gestor Romero Rodrigues. A obra veio num momento de crise, numa economia complicada. Campina Grande, na figura do prefeito, tem que aplaudir – ressaltou.

Além disso, o vereador ainda comentou a presença do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e as boas relações entre o presidente, o ex-senador Cássio Cunha Lima, que é cogitado como pré-candidato à PMCG, e prefeito Romero Rodrigues, que ainda não decidiu qual nome será apresentado para possivelmente sucedê-lo.

– A presença do presidente foi uma forma de prestígio, Cássio Cunha Lima foi ovacionado e nós podemos perceber que Cássio é ainda uma grande liderança. Cássio foi recebido com aplausos, e Romero sempre lembrado pelo presidente, eles têm ligações – enfatizou.