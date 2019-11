Vereador estima que até dezembro Boqueirão receberá as águas da transposição

O presidente da Comissão dos Recursos Hídricos, vereador Sargento Neto (PRTB), em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, nesta terça-feira, 19, falou sobre a chegada das águas da transposição, no Cariri paraibano.

O vereador afirmou que ainda esta semana, com a volta do bombeamento, as águas chegarão à cidade de Monteiro.

– Ela já estava chegando à Barragem de Campos, e já está percorrendo até o portal de Monteiro. Entre o dia de hoje ou até amanhã as águas da transposição estarão chegando à cidade de Monteiro – disse.

O vereador ainda estimou que ainda o Açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão, receberá as águas da transposição.

– Conversando com alguns especialistas, antes do 31 de dezembro, estima-se que essa água já esteja no açude de Boqueirão – afirmou.