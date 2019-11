Vereador diz que MDB precisa ter candidato a prefeito e não ser coadjuvante em CG

O vereador pelo MDB, Olímpio Oliveira, comentou, durante entrevista à Rádio Campina FM, que tem desejo de ser candidato a prefeito de Campina Grande.

Segundo o parlamentar, por conta da história do partido, este tem condições de ter um candidato ao Executivo municipal e não ser apenas coadjuvante na disputa.

– Como filiado do MDB entendo que é importante que o partido apresente um nome para ser candidato a prefeito. O MDB tem que ser protagonista e ter candidatura própria e, por isso, apresentei meu nome. Isso não é meu projeto de vida e, se não acontecer, não vou entrar em depressão. Meu projeto é fazer o bem diante do que Deus tem colocado em minhas mãos. Se lá na frente o partido achar que temos outros nomes qualificados em Campina, pode apresentar – comentou.

O vereador disse que também não se incomodaria se o partido apresentasse nomes de candidatos com histórias fora do MDB, porém a decisão deve ser dialogada entre os partidários, ‘para que não se sintam usados’.

– Não podemos fechar as portas. Temos que estar abertos e, se quem vier, for para agregar algum valor, seja bem-vindo. Eu só não entendo o porquê desses convites e essas recepções de pessoas que possam chegar à legenda, e que não podem ser dialogados. Porque na hora que se precisa de alguém para ir ao sacrifício, lançar uma candidatura, por exemplo, a deputado estadual sem estar nos planos do candidato e salvar os mandatos do partido, se dialoga. É importante que se chame também, na hora de tomar as decisões importantes do partido, para que a gente não se sinta usado, e sim parte destas – desabafou.