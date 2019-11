Vereador diz que Executivo cometeu crime ao doar terreno em Campina

O vereador Galego do Leite (Podemos) foi um dos que votou contra o Projeto de Lei, enviado com urgência à Câmara Municipal de Campina Grande pelo Executivo, que previa a doação de um terreno de 24 mil m², localizado na Avenida Floriano Peixoto, ao Memorial do Homem do Nordeste, que gerencia a Vila Sítio São João, e tem como um dos colaboradores o vereador e líder da situação na Casa, João Dantas (PSD).

A votação ocorreu nessa quinta-feira, 21, e, de acordo com Galego, o projeto não estava em pauta para votação.

Ele informou, durante entrevista à Rádio Campina FM, que o projeto foi colocado para votação sem antes ter passado por todos os trâmites determinados pelo Regimento Interno.

– Foi um ato lamentável o que ocorreu na Câmara e ‘está mais claro do que o sol do meio dia’. O projeto foi lido ontem, no expediente, não foi pautado previamente e, quando recebemos a pauta, não tinha esse projeto. Nosso questionamento é com relação ao líder da bancada da maioria, o vereador João Dantas. Não entendemos o motivo da velocidade da votação desse projeto e a generosidade do prefeito Romero em doar uma área de 24 mil m², em área nobre da cidade e avaliado em mais de R$ 7 milhões, sendo que 90% do que está em funcionamento lá é terceirizado e gera lucro – disse.

O vereador ressaltou que deve procurar meios legais para combater o que ele disse ter sido “um crime”.

– Está muito claro o crime de lesa-pátria que foi cometido pelo chefe do Executivo. Não podemos aceitar isso, pois é inadmissível. Com certeza vamos ter uma posição de buscar a Justiça ou órgãos de fiscalização contra o ato – reprovou.