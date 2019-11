Vereador destaca etapa final de audiências na CMCG em 2019

O vereador Marinaldo Cardoso (PRB) explicou como está sendo feito o trabalho de audiências públicas para debater a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2020 na Câmara Municipal de Campina Grande e citou que a previsão é de que até a quinta-feira (21) a Casa de Félix Araújo receba diversas secretarias municipais para audiências.

Ele citou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que a expectativa é de que as emendas sejam apresentadas, analisadas e votadas antes do dia 20 de dezembro, prazo máximo para que os parlamentares entrem em recesso.

Segundo Marinaldo, o orçamento anual da Câmara está avaliado em um bilhão e trinta e nove milhões para 2020.

– Estamos cumprindo o que determina a lei. A Câmara tem que realizar essas audiências públicas com a comunidade. Hoje estamos com essa audiência, amanhã estaremos com a Secretaria de Obras, de Saúde e Educação – disse.