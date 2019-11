Vereador demonstra preocupação em relação a desmonte de laboratório da Embrapa-CG

O vereador Álvaro Farias (PSC) demonstrou preocupação a respeito do desmonte do centro de pesquisa da Embrapa de Campina Grande e pediu que os agentes políticos ajam no sentido de impedir que essa ação aconteça.

Ele destacou que muitos produtores de algodão devem muito a Campina Grande, pois o desenvolvimento das sementes em alguns estados se deve ao trabalho da Embrapa Campina Grande.

Álvaro explicou que o laboratório de fibra de algodão está sendo desmontado para ser levado ao Paraná e, segundo ele, não existe necessidade de tal ação, tendo em vista que já existe laboratório capacitado no Paraná.

Ele ainda frisou que o laboratório situado em Campina Grande é histórico, pois elevou o país a outro patamar dentro da produção de algodão.

– Com a chegada do superintendente na questão da Embrapa, temos recebido reclamações do sindicado dos funcionários da Embrapa e de alguns produtores, porque está sendo desmontado o laboratório da Embrapa de Campina Grande. Na próxima semana irei fazer pronunciamento na Câmara Municipal e chamar a atenção dos colegas vereadores do desmonte desse laboratório de fibra do algodão. Não vamos deixar que a Embrapa Campina Grande deixe desmontar esse laboratório – disse.