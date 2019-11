Vereador defende nome de Veneziano e candidatura única das oposições em Campina

O vereador Bruno Faustino (PSB) afirmou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que defende que as oposições marchem unidas nas eleições municipais do próximo ano em Campina Grande. Ele destacou que é necessário que todos da oposição se unam em torno de um nome que possua aceitação popular e o sentimento de mudança que Campina Grande está precisando atualmente.

Bruno citou que o nome do senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB) é um nome muito bom para disputar a Prefeitura de Campina Grande, tendo em vista que ele “tem o respeito de toda a comunidade”. Ele frisou que, caso Veneziano não queira ser o candidato das oposições em Campina, outros bons nomes serão considerados, como o deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB) e a secretária Ana Cláudia Vital do Rêgo (Podemos).

– Precisamos ainda discutir melhor a candidatura majoritária do pleito que está a chegar. Teremos que ungir um único nome, não poderemos sair divididos. Precisamos ter esse sentimento, porque Campina Grande precisa urgentemente de mudança. Precisamos ungir um nome fortalecido, capaz, que tenha apoio popular. Veneziano agrega, tem todas as ações que requer, na figura de senador. Tem liderança, tem respeito de toda a comunidade – disse.