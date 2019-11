Vereador de CG visita transposição e prevê chegada da água em oito dias na PB

O vereador Sargento Neto (PRTB), em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, nesta terça-feira, 12, comemorou o retorno do bombeamento do Rio São Francisco no eixo leste da Transposição.

– Mais uma vez a gente comemora, só esse ano nós estivemos 3 vezes em Brasília cobrando sobre o bombeamento das águas. E assim que saí da entrega das casas do Aluízio Campos, fui até Sertânia [Pernambuco] fazer o registro do bombeamento que foi retomado – falou.

De acordo com o vereador, entre 8 a 10 dias, com o retorno do bombeamento, as águas chegarão ao município de Monteiro, no Cariri Paraibano.

– Em oito ou dez dias, já estará chegando na cidade de Monteiro. Em menos de 48 horas, a barragem já pode pegar nível e a água descer para a cidade de Monteiro – explicou.