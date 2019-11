Vereador campinense opina sobre afastamento de colega da administração estadual

O vereador oposicionista Galego do Leite (Podemos) declarou que o fato de o vereador Anderson Maia (PSB) não estar mais integrado à administração estadual não interfere no funcionamento da oposição na Câmara Municipal de Campina Grande.

Ele destacou que os vereadores oposicionistas não possuem ligação com o governo do Estado e frisou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que o fato não é determinante.

– Eu acredito que a oposição aqui na Câmara, de 2013 para cá, não é ligada ao governo do Estado. A oposição aqui é feita no município. Não vejo esse fato determinante. Acho que no município há a possibilidade de haver uma bancada e partindo para o Estado é outra questão – disse.