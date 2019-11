Vereador campinense mostra bombeamento normal de água da transposição

Em um áudio veiculado na Rádio Correio FM, o vereador campinense Sargento Neto (PRTB) afirmou, diretamente da EBV6, o último sistema elevatório da transposição do rio São Francisco, que o bombeamento estava funcionando normalmente nessa segunda-feira, 18.

De acordo com ele, o intuito da mensagem foi de tranquilizar a população e informar que realmente há um desligamento, mas que é regulado.

“De 11h até as 13h há um desligamento da bomba, questão do final de semana foi desligado. Mas hoje, 18 de novembro de 2019, mais uma vez, o sistema de bombeamento está funcionando, segue o caminho das águas”, completou.

Por fim, o vereador pontuou que está sempre acompanhando o desenvolvimento do bombeamento e que qualquer novidade será oficializada, da mesma forma que qualquer interrupção do sistema será notificada ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

“A população de Campina Grande, das mais de 18 cidades, todos os ribeirinhos, podem se tranquilizar. Está aí, gente, a EBV6 hoje, 18 de novembro, funcionando”, finalizou.