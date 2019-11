Vereador campinense comenta recepção a Cássio e Lígia Feliciano em inauguração

A presença ovacionada do ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB) na inauguração do Complexo Habitacional Aluízio Campos, ocorrida na última segunda-feira (11), tem movimentado as especulações de que o político poderá ser pré-candidato à Prefeitura de Campina Grande, pelo grupo do prefeito Romero Rodrigues (PSD).

O vereador situacionista Janduy Ferreira (Avante), em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, nessa quarta-feira, 13, falou sobre a boa recepção do público para com o ex-prefeito Cássio Cunha Lima, mas demonstrou uma certa surpresa.

– Eu acredito que é um nome muito forte e respeitado, verdadeiramente ele foi ovacionado pela multidão. O que me surpreende, por se tratar de um político que não venceu as últimas eleições para o Senado em 2018, pois Campina escolheu outro nome. Mas ele é muito respeitado em Campina Grande – afirmou.

Além disso, o vereador comentou outro episódio marcante durante o evento de inauguração que foram as vaias recebidas pela vice-governadora Lígia Feliciano (PDT), e lamentou o episódio.

– O que me deixou muito confuso foram as vaias que a vice-governadora recebeu. O que é triste, porque ali era um momento de alegria e de comemoração. Nós ficamos surpresos – declarou.