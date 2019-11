Vereador campinense apoia projeto que extinguirá municípios

A proposta apresentada pelo governo Jair Bolsonaro (PSL), que extingue municípios com menos de 5 mil habitantes, tem dividido a opinião de vários parlamentares dentro das mais diversas esferas políticas.

O vereador campinense Sargento Neto (PRTB), partido do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, nessa quarta-feira, 6, apresentou todo o seu apoio à medida que intenciona reduzir os gastos do governo federal.

– São 67 municípios que a Paraíba vai perder, mas a população tem apoiado essa medida desde a publicação, porque vai diminuir a quantidade de prefeitos e vereadores, que vai diminuir as despesas do governo federal e estadual. Aqueles municípios que conseguem se manter com recursos próprios, permanecerão, mas aqueles municípios que não conseguem pagar suas despesas com recursos próprios serão extintos – defendeu.