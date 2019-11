Vereador anuncia a reta final da CPI dos Combustíveis

Após meses analisando o preço dos combustíveis de Campina Grande, a CPI dos Combustíveis chega na reta final, como anunciou o presidente da comissão, o vereador Alexandre do Sindicato (PHS), em entrevista concedida à Rádio Campina FM.

O vereador deu mais explicações sobre como será a última fase da CPI, que conta com o convite à direção do PBGás e a convocação de Bruno Agra, presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis da cidade.

-A CPI reuniu-se na manhã dessa segunda-feira e apresentou um requerimento de um convite à direção PBGás, para tratarmos também sobre o preço do gás natural de Campina Grande. Também fizemos a convocação do presidente do Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campina Grande – explicou.

A CPI dos Combustíveis, que chegou com a promessa de trazer explicações sobre o alto preço dos combustíveis na cidade, foi avaliada positivamente pelo vereador.

– Do final deste mês, até o início de dezembro, nós estamos querendo fazer o encerramento da CPI dos Combustíveis. Uma avaliação positiva, pois começamos a desconstruir tudo aquilo que os donos de postos alegavam para justificarem os altos preços dos combustíveis na cidade, prejudicando o trabalhador – afirmou.