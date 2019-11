Vem aí mudanças na programação da Rede Record de Televisão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Record anunciou nesta quarta-feira (13) mudanças em sua grade de programação a partir de dezembro.

Segundo a emissora, o Jornal da Record passará a ser veiculado mais cedo, deixando para mais tarde as novelas “Topíssima” e “O Rico e Lázaro”.

Com isso, o telejornal apresentado por Celso Freitas e Adriana Araújo irá ao ar às 19h45, competindo diretamente com o SBT Brasil e com “Bom Sucesso” (Globo), e não mais com a “Dona do Pedaço” (Globo), líder de audiência, com 38,1 pontos no PNT (Painel Nacional de TV) na semana passada. O Jornal da Record ficou com 5,3.

Já “Topíssima”, que apresentou o segundo maior índice de audiência da Record entre os dias 4 e 11 de novembro, com 8 pontos, vai para às 20h30, competindo com Roda a Roda Jequiti (SBT), que chegou 9,1 e o Jornal Nacional (Globo), que liderou o índice, com 30,1. Cada ponto do Kantar Ibope equivale a 248.647 domicílios.

A novela “O Rico e Lázaro” vai fechar o horário nobre da Record, passando para as 21h30, mesmo horário de “Cúmplices de um Resgate” (SBT) e “A Dona do Pedaço” (Globo).

No período da manhã, as mudanças começa já na próxima segunda-feira (18). O Balanço Geral Manhã, que passará a ser feito por Celso Zucatelli, vai começar mais cedo, às 5h, enquanto o SP no Ar será extinto, dando ligar para o Balanço Geral Manhã SP, a partir das 7h, também com Zucatelli, acompanhado de Bruno Peruka.