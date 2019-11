Velório de jornalista campinense já começou; horário do sepultamento definido

Teve início às primeiras horas deste sábado o velório do jornalista William Monteiro de Lima, que foi a óbito nesta sexta-feira no Recife (PE). O corpo foi transportado para Campina Grande pela madrugada.

O velório ocorre no cemitério Campo Santo Parque da Paz, no Distrito Industrial. O sepultamento foi marcado pela família para as 16 horas deste sábado.

O ex-governador Cássio Cunha Lima escreveu um texto sobre o seu amigo de longas datas e também assessor. O jornalista Arimatéa Souza também dedica a coluna de hoje ao seu amigo que se foi.