Veja o que é destaque na nova edição da revista Época

O declínio dos generais

A perda de poder dos militares dentro do Palácio do Planalto

A predileta dos Bolsonaros

As opiniões de Leda Nagle que não cabem nas entrevistas

Cinema ou palhaçada

Cineastas brasileiros entram no debate sobre a qualidade dos filmes da Marvel

Um mar de possibilidades

O lugar do País na nova ordem mundial do petróleo segundo quem entende do assunto