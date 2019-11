Veja a programação deste sábado do Natal Iluminado de Campina Grande

Após a abertura do Natal Iluminado 2019, realizada com a intensa participação popular na noite desta sexta-feira (29), o evento terá sequência neste sábado (30) e no domingo, primeiro de dezembro.

Durante o mês de dezembro, a população vai desfrutar das apresentações de corais, cantores, orquestras, cantatas e muitas outras iniciativas culturais voltadas ao enaltecimento das tradições natalinas.

A programação, integrada por variadas atrações culturais, é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), enquanto a estrutura do evento, feita pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE), também conta com apoio das demais pastas da PMCG.

A programação coordenada pela Secult é desenvolvida em vários pontos da cidade, mas sobretudo na área onde fica localizado o monumento em homenagem aos Pioneiros de Campina Grande, às margens do Açude Velho. Neste local, também foi instalada uma árvore de Natal gigante, com trinta metros de altura.

A árvore foi ligada na noite de abertura pelo prefeito Romero Rodrigues, em solenidade prestigiada pelo secretário de Cultura, Joia Germano, e demais autoridades municipais integradas na realização do evento natalino campinense.

De acordo com a coordenação do evento, a programação terá sequência na noite deste sábado, a partir das 19h com o recital de violão do Centro Cultural Lourdes Ramalho. Logo em seguida, às 20h, está prevista a apresentação do Coral da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Já no domingo, a partir das 15h, haverá recital de violino da professora Rebeca, tendo como local o mini Teatro Paulo Pontes. Em seguida, às 19h, acontecerá o evento que marca a passagem dos 56 anos do Teatro Municipal Severino Cabral.

Também no domingo, às 19h, no Monumento Pioneiros de Campina Grande, acontecerá apresentação de voz e violão de Jataí Albuquerque. Por fim, às 20h, haverá serenata natalina com Adailton e Leandro.

As diversas secretarias e órgãos municipais trabalham em conjunto para que o Natal Iluminado de 2019 alcance pleno sucesso, o que vai elevar a cada ano o fluxo turístico da cidade no período natalino.

Atuam com este propósito pastas como STTP, Procon, Secretaria de Educação, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Semas, Secult e Secretaria de Desenvolvimento Econômico.