Usina Cultural Energisa tem programação com shows, palestra e feira nerd 

Desta quarta-feira (6) a sábado (8), a Usina Cultural Energisa reúne uma programação especial para movimentar a cena cultural de João Pessoa.

Shows com a banda Electro Bromance, apresentação de jazz com a cantora Bruna Hetzel e karaokê com a participação do grupo Madame Garagem vão acontecer no Café da Usina.

Quem curte meditação e autoconhecimento, vai poder conferir uma palestra gratuita sobre “Estudo da Mente e a Paz Interior”, nesta quinta-feira (7), na sala Vladimir Carvalho.

Encerrando a programação da semana, mais uma edição da Feira Nerd chega ao Pátio da Usina com muita arte, artigos geek, brincadeiras, gastronomia e cosplay. A entrada é gratuita e o evento acontece das 15h às 21h, no sábado (9).

Confira abaixo a programação da Usina Cultural Energisa de 06 a 09/11:

Quarta 06/11

Festival de Arte e Cultura de Paz Casa Pequeno Davi – 13h30 às 16h30

Local: Sala Vladimir Carvalho

Entrada franca

Usina da Música – Jazz de Quarta – 21h

Local: Café da Usina

Ingresso: R$ 10

Quinta 07/11

Meditação e Autoconhecimento – Estudo da Mente e a Paz Interior – 19h

Local: Sala Vladimir Carvalho

Entrada Franca

Usina da Música – Bruna Hetzel – 21h

Local: Café da Usina

Ingresso: R$ 15

Sexta 08/11

Usina da Música Karaokê do Café com a Banda Garagem – 21h

Local: Café da Usina

Ingresso: R$ 10

Sábado 09/11

Nossa Feira NERD – 15h às 21h

Local: Pátio Usina

Entrada franca

Usina da Música – Electro Bromance – 21h

Local: Café da Usina

Ingresso: R$ 15