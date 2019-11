Universidade Federal de Campina promoverá Fórum Internacional de Pedagogia

Da Redação com Ascom. Publicado em 16 de novembro de 2019 às 12:06.

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) em parceria com a Associação Internacional de Pesquisa na Graduação em Pedagogia (AINPGP) irão promover, nos dias 2 e 3 de dezembro, o XI Fórum Internacional de Pedagogia (FIPED). O evento será realizado no Centro de Formação de Professores (CFP), campus Cajazeiras.

O Fórum tem o objetivo de refletir sobre as políticas para a pesquisa de iniciação científica e a sua importância para a formação docente no atual contexto brasileiro. Esta edição do evento debaterá o tema FIPED e AINPGP resistem! Da articulação ao reordenamento pós 10 anos.

As inscrições custarão entre R$ 20 (alunos) e R$ 40 (professores) e estarão abertas a partir da próxima segunda-feira, dia 18. O link para inscrição e a programação do evento serão divulgados em breve.

Mais informações podem ser obtidas no Instagram @xifiped.