Unidade móvel oferece gratuitamente exames para mulheres no Cariri

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri (Cisco), em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), está ofertando às mulheres de todas as cidades do Cariri, de forma gratuita, exames citológicos e de mamografia.

Os exames começaram a ser feitos nessa segunda-feira, 25, em uma unidade móvel instalada no município de Sumé, e se estendem até o dia 17 de dezembro.

Em entrevista veiculada pela rádio Campina FM, a secretária executiva do Cisco, Euza Aparecida, falou sobre o projeto.

– As mulheres beneficiadas para as mamografias devem estar entre a faixa etária de 50 a 69 anos. Já para o citológico, devem estar entre 25 e 64 anos. Temos também a paciente que faz parte do grupo de risco, que é aquela que tem o histórico familiar – informou.

Serão ofertados cerca de 600 exames, e cada cidade consorciada ao Cisco foi determinada uma quantidade de exames, bem como os dias dedicados às mulheres de cada município.

De acordo com a secretária, as mulheres interessadas devem procurar a Secretaria de Saúde de seu município para se cadastrar e buscar uma vaga para participar do projeto.