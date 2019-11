Um doador de sangue pode salvar até cinco vidas, afirma diretora do Hemocentro-CG

A diretora do Hemocentro de Campina Grande, Elília Pombo, afirmou a doação de sangue salva vidas e deve ser uma ação contínua durante todo o ano. Ela explicou que para funcionar com tranquilidade e atender todos os hospitais que precisam, o Hemocentro precisa ter em seu estoque cerca de trezentas bolsas de sangue disponíveis por dia.

Elília declarou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que existem muitos mitos que são passados dentro das próprias famílias a respeito da doação de sangue, mas frisou que o ato é engrandecedor, só possui benefícios e pode salvar até cinco vidas.

Ela comentou que é preciso ter mais de 50 quilos, ter boa saúde física, não estar doente, estar bem alimentado e passar por uma série de setores para doar sangue.

– Este ano tem sido para mim até surpreendente. Tivemos um incremento de mais ou menos 10 a 20% no número de doações. A gente tem o tempo de bater mais na tecla, mas essa ação tem que ser diária, rotineira. Precisamos todos os dias abastecer os estoques. Precisamos de estoques, para trabalhar com tranquilidade, de 300 bolsas de sangue por dia dentro do Hemocentro – disse.

Elília ainda reforçou que o sangue que é doado demora apenas dois dias para ser reposto pelo organismo.