UFCG lança edital para professor substituto de Agronomia em Pombal

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus de Pombal, lançou edital do Processo Seletivo Simplificado que irá contratar um professor substituto para lecionar no curso de Agronomia, na área de Irrigação e Drenagem. As inscrições serão realizadas de 11 a 18 de novembro.

Para participar, o candidato precisa ter graduação em Agronomia, Engenharia Agrícola ou Ciências Agrárias, com doutorado na área objeto da seleção.

As inscrições serão realizadas na Secretaria da Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias (UACA), no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h. Serão aceitas inscrições via Sedex, desde que a documentação seja postada até o dia 14 e recebida até o dia 21 de novembro.

O selecionado irá ingressar como professor adjunto, cumprindo um regime de trabalho de 40 horas. Os vencimentos básicos são de R$ 3.130,85.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3431.4005.

Acesse aqui o extrato do edital.