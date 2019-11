UFCG e UFPB lideram ranking nacional de registro de patentes

As universidades federais do Estado da Paraíba estão liderando o ranking nacional de registro de patentes. São projetos e invenções que saem dos laboratórios acadêmicos e podem melhorar a vida das pessoas.

De acordo com dados do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (Inpe), em 2018 a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) registrou 94 pedidos de patente, sendo que 72 invenções foram aceitas, deixando a instituição em primeiro lugar do ranking nacional.

A maioria das invenções submetidas à patente está nas áreas de bebidas, alimentos e equipamentos.

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) também aparece entre as que mais registram patentes. Já foram 82 patentes na instituição.

As invenções com maior destaque estão na área de insumos para a área de Saúde, com destaque para fios de sutura biodegradáveis, implantes mamários, entre outras invenções.