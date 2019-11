UFCG divulga resultado final do concurso para servidores

Da Redação com Ascom. Publicado em 22 de novembro de 2019 às 11:05.

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), por meio da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov), publicou nesta sexta-feira, dia 22, o resultado final do concurso público para seleção de servidores técnico-administrativos.

Dos 26.341 inscritos no processo seletivo, 8.554 candidatos faltaram e 13.490 foram desclassificados nas provas escritas, práticas ou na aferição de autodeclaração.

O resultado contém as pontuações dos 4.297 candidatos não eliminados. Foi divulgado em três listas, para cada cargo. Na primeira, consta a pontuação dos concorrentes às vagas de ampla concorrência. Na segunda lista, a pontuação dos que se inscreverem às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Na terceira, dos que se inscreverem às vagas destinadas aos candidatos negros.

Veja aqui o resultado final.

Segundo o presidente da Comprov, professor Antônio José, a divulgação do resultado final homologado pelo Colegiado Pleno da UFCG, com a classificação dos candidatos dentro do quantitativo de vagas, deve ser antecipada para a primeira semana de dezembro.

Foram disponibilizadas 86 vagas, distribuídas em 36 cargos de níveis Médio, Técnico e Superior, com vencimentos básicos que variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66, mais Auxílio Alimentação (R$ 480). Das 86 vagas, 67 foram para ampla concorrência, 12 para negros e sete para pessoas com deficiência (cotas).

O cargo de Técnico em Equipamento Médico Odontológico não apresentou candidato classificado.

Os aprovados poderão ser nomeados para investidura no cargo em qualquer um dos sete campi da instituição, localizados nas cidades de Campina Grande, Cajazeiras, Cuité, Patos, Pombal, Sousa e Sumé.