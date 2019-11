UFCG abre vagas para Doutorado em Engenharia de Processos 

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) lançou edital para seleção de candidatos ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos (PPGEP), em nível de doutorado. São oferecidas 12 vagas.

O programa possui área de concentração em Desenvolvimento de Processos e linhas de pesquisa em Desenvolvimento Térmicos e de Separação (5 vagas), Desenvolvimento e Tecnologia de Materiais (2 vagas) e Bioprodutos (5 vagas).

Podem participar da seleção, candidatos que estiverem em dia com as obrigações eleitorais e portadores de diploma de curso de mestrado (ou certificado de conclusão) em Engenharia ou Ciências Exatas e da Terra (exceto Geociências, Astronomia e Oceanografia) ou Ciências Agrárias (exceto Zootecnia, Medicina Veterinária, Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca).

As inscrições acontecem de 9 de dezembro de 2019 a 7 de fevereiro de 2020 via Protocolo Geral da UFCG, localizado no prédio da Reitoria, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

A documentação deve ser encaminhada à Coordenação do Programa, localizada no Bloco CV1. Também serão aceitas inscrições via Correios.

Todos os detalhes e informações constam no edital. Acesse aqui.