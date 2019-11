UFCG abre três vagas para professores substitutos

Da Redação com Ascom. Publicado em 19 de novembro de 2019 às 19:14.

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) realiza de 09 a 13 de dezembro as inscrições dos processos seletivos simplificados visando à contratação de três professores substitutos das áreas de Engenharia e Matemática para os campi de Pombal e Cajazeiras, respectivamente.

Engenharia

O Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar (CCTA), campus Pombal, está ofertando uma vaga para professores com mestrado em Engenharia ou áreas afins e conhecimento em Fenômeno de Transportes, Termodinâmica e Química. A carga horária é de 40 horas semanais.

Os interessados devem realizar as inscrições na Secretaria da Unidade Acadêmica de Ciências e Tecnologia Ambiental do CCTA, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Serão aceitas inscrições via Sedex, desde que recebidas até 18 de dezembro. A taxa custa R$ 50.

Matemática

Para o Centro de Formação de Professores (CFP), campus Cajazeiras, são ofertadas duas vagas para candidatos com graduação em Matemática ou Licenciatura em Ciências com habilitação em Matemática. A carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições acontecem no Protocolo Setorial do CFP, das 8h às 12h e das 14h às 17h. A taxa custa R$ 50.