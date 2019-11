UEPB receberá aumento no repasse de recursos do Estado em 2020

Em sessão conjunta da Assembleia Legislativa da Paraíba e da Câmara de vereadores de Campina Grande, o secretário estadual de Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins de Carvalho, anunciou que a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), receberá um aumento no duodécimo no próximo ano.

Em entrevista veiculada pela Rádio Caturité, nesta quinta-feira, 7, o secretário afirmou que em relação ao presente o ano, a instituição receberá um aumento de cerca de R$ 8 milhões no duodécimo.

– O governador João Azevedo esse ano já autorizou o aumento do duodécimo para UEPB. Esse ano começou na casa de R$ 292 milhões, e deve terminar na faixa de R$ 299 milhões. Para o ano que vem o orçamento já contempla R$ 300 milhões, um acréscimo de 8 milhões – explicou

O secretário ainda abordou sobre outras formas de destinar recursos para a instituição, além do duodécimo.

– Têm muitas demandas do poder executivo, que podem ser atendidas pela UEPB, às vezes o recurso não precisa chegar só via duodécimo. O estado pode precisar de capacitação, pesquisas científicas que podem ser feitas pela UEPB. É uma forma de transitar de recursos para a instituição, independente do duodécimo – ressaltou.