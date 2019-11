UEPB prorroga prazo para solicitação de reingresso de curso no semestre 2020.1

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) prorrogou o prazo para solicitação de reingresso nos cursos de graduação da Instituição, referente ao período letivo 2020/1. As inscrições para os estudantes interessados em fazer a solicitação podem ser realizadas agora até as 10h do dia 20 de dezembro. A mudança aconteceu devo a inclusão de novos cursos de graduação neste processo seletivo.

As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente através do endereço eletrônico https://cpcon.uepb.edu.br/forms.

De acordo com o edital, o pedido de reingresso só será permitido em situação de abandono há, no máximo, cinco anos, ter no máximo dois reingressos registrados no Histórico Acadêmico e haver disponibilidade de vagas para o curso pretendido. Extraordinariamente, serão deferidos pedidos dos estudantes com até 10 anos de abandono que faltem apenas o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e os estágios para conclusão do curso.

As vagas estão distribuídas entre os campus de Campina Grande, Lagoa Seca, Guarabira, Catolé do Rocha, João Pessoa, Monteiro, Patos e Araruna.

Os estudantes que tiverem seus pedidos deferidos efetuarão a matrícula na coordenação do curso, não sendo permitido o trancamento de matrícula no semestre do reingresso. O edital e o quadro de vagas estão disponíveis no site www.uepb.edu.br.