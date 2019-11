UEPB faz processo seletivo para contratar professor na área de fisioterapia

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) torna público o edital de abertura do Processo Seletivo que tem como objetivo contratar um profissional de nível Superior.

Será preenchida uma vaga de Professor Substituto na área de Fisioterapia na Saúde do Homem, com atuação em carga horária que varia de 20h a 40h semanais e salários que partem de R$ 1.718,99 e podem chegar a R$ 3.437,98.

Inscrições devem ser feitas entre os dias 11 e 25 de novembro de 2019, presencialmente, no Departamento de Fisioterapia, situado na Rua Baraúnas, 351, Universitário, Campina Grande. A taxa a ser paga pelos inscritos é de R$ 50,00 e o atendimento será realizado das 8h às 17h.

Prevista para ser aplicada no dia 2 de dezembro de 2019, a Prova de Expressão Escrita adotará como critério: Capacidade de Expressão, Clareza e Correção da Linguagem; Estruturação do Texto e Coerência dos Argumentos; Domínio, Aprofundamento e Análise Crítica do Tema; Capacidade de Contextualização Teórica Conceitual e Pragmática do Tema; Relevância, Pertinência e Atualização das Referências Bibliográficas. O tema será sorteado no início da realização da prova.

Serão realizadas ainda duas etapas posteriores que constam de Prova Didática e Avaliação de Títulos.

Conforme consta no edital, a validade da seleção é de 24 meses, sem possibilidade de prorrogação. Para mais informações consulte o documento disponível em nosso site.