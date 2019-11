Trio de Três se apresenta neste sábado na Feirinha de Tambaú

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 16 de novembro de 2019 às 7:31.

O projeto Forró na Feira traz como atração, neste sábado (16), a banda Trio de Três para animar turistas e paraibanos que visitarem a Feirinha de Tambaú. A apresentação é gratuita e começa às 19h30.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) e Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), em parceria com o Fórum Forró de Raiz.

No show deste sábado, o público irá dançar muito xaxado, baião, forró pé de serra e sertanejo. O repertório sortido do grupo irá passear pelas músicas de Elba Ramalho, Jackson do Pandeiro, Zé Ramalho, entre outros compositores.

Com 10 anos de formação, o Trio de Três, que é de João Pessoa, é composto atualmente por Raul da Silva (sanfona), Alisson Soares (zabumba) e Alciney Dionísio (triângulo).

Forró na Feira – O projeto foi lançado no final de 2017 e leva atrações gratuitas para a população na Feirinha de Tambaú, incentivando o trabalho de artistas locais e fomentando a cultura regional. Além disso, é uma atração a mais para os turistas que visitam a Capital.

Serviço:

Forró na Feira

Atração: Trio de Três

Local: Feirinha de Tambaú

Data: Sábado (16/11)

Horário: 19h30