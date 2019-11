Três vereadores da oposição campinense recorrem ao MP e TCE contra doação

Três vereadores de Campina Grande formalizaram junto à Procuradoria Geral de Justiça uma representação contra o processo de doação, por parte da PMCG, da área onde está localizada a Vila Sítio São João.

Ei-los: Galego do Leite (Podemos), Anderson Maia (PSB) e Bruno Faustino (PSB).

O vereador Olímpio Oliveira (MDB) optou por não subscrever a Representação.

O partido Podemos também protocolou um pedido de inspeção sobre o caso do Sítio São João no Tribunal de Contas do Estado.

* Com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza no paraibaonline.com.br