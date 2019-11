Trabalhadores suspendem coleta de lixo em Campina por falta de pagamento

O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Limpeza Urbana da Paraíba (Sindlimp-PB) promoveu nessa segunda-feira, 25, uma paralisação dos serviços de limpeza urbana no município de Campina Grande.

Em entrevista veiculada pela rádio Campina FM, na manhã desta terça-feira, 26, o presidente do Sindlimp, Radamés Cândido, falou sobre as motivações da paralisação.

– O motivo é o não pagamento dos vales transporte e alimentação. O vale-transporte era para ter sido pago no dia 1, o que não aconteceu. Os trabalhadores tiveram que tirar do bolso, com uma dificuldade imensa. Já o vale-alimentação deveria ser depositado até o 5º dia último do mês – contou.

De acordo com o presidente, o pagamento deveria ter sido realizado pela empresa terceirizada contratada pela prefeitura.

– A empresa já nos enviou o comprovante de depósito, e possivelmente amanhã já estará disponível o pagamento dos vales – afirmou.

Ainda segundo Radamés, após a efetivação do pagamento, os trabalhadores retornarão ao trabalho.