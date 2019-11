Tovar sobre assumir secretaria: “Preciso dar resultado”

Durante solenidade de posse como secretário de Planejamento de Campina Grande, o deputado Tovar Correia Lima (PSDB) comentou sobre o período em que estará a frente da pasta.

– Eu preciso dar resultado ao prefeito municipal e ao povo de Campina Grande – disse.

Tovar sinalizou que deve ficar na gestão municipal até o mês de abril, tendo em vista a pretensão de disputar a prefeitura. Ele não vinculou a vinda para a secretaria à uma preferência como nome governista.

– Essa discussão acontecerá no ano que vem e será com todos os outros pré-candidatos, com o senador Cássio e com o setor produtivo – falou.

Veja a entrevista no vídeo abaixo.