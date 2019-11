Títulos eletrônicos da EDUEPB superam a marca de 4,5 milhões de downloads

Com as tecnologias digitais, as editoras têm passado por mudanças e publicado livros digitais.

Neste ano, a EDUEPB teve seus títulos eletrônicos superando a marca de 4,5 milhões de downloads nas plataformas digitais.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, o diretor da Editora da Universidade Estadual da Paraíba (EDUEPB), Luciano Nascimento, ressaltou que a editora é a única pública em atividade no estado da Paraíba.

– A editora da Universidade Estadual da Paraíba vem atravessando um processo de transformação, assim como uma série de outras editoras públicas e privadas no Brasil. Somos praticamente a única editora pública no estado da Paraíba em atividade, já que a editora da UFCG e UFPB não existem mais – disse.

A editora participou durante o mês de outubro deste ano da Feira Internacional de Livros Am Main, na cidade de Frankfurt, na Alemanha.

A política editorial da EDUEPB dá prioridade para publicações provenientes do corpo docente, de alunos de mestrado e doutorado da instituição.

Os livros digitais publicados pela EDUEPB estão disponíveis na Scielo Books, Amazon, Google Play, R-Kobo e no Portal da UEPB.