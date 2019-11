Tiroteio é registrado em região central de Campina Grande

Na noite de quarta-feira, 13, um tiroteio foi registrado na rodoviária velha, em Campina Grande, município do Agreste paraibano. De acordo com informações policiais, o fato se deu quando um homem tentava vender um veículo de placas clonadas a um policial civil.

As negociações foram iniciadas em um site de vendas, quando o policial viu o anuncio do veículo e desconfiou devido ao valor abaixo do mercado. No entanto, foi no local marcado para continuar as negociações que o fato ocorreu.

Ao chegar no ponto marcado, o suspeito e o policial continuaram a conversa, mas, devido a quantidade de perguntas, o homem desconfiou e em determinado momento tentou fugir com o carro seguindo pela contramão.

No momento da fuga, a troca de tiros foi iniciada e o suspeito foi atingido na perna, um outro homem que estava com ele conseguiu fugir.

Após ser atingido, o homem foi encaminhado ao Hospital de Trauma de Campina Grande e em seguida foi encaminhado a Central de Polícia da Rainha da Borborema.