Tiroteio deixa um morto e cinco feridos em João Pessoa

Uma pessoa morreu e cindo ficaram feridas após um tiroteio no bairro do Cristo, em João Pessoa. As vítimas estavam em uma praça, quando os bandidos passaram em um carro atirando.

Entre as vítimas que foram atingidas e tiveram que ser socorrida para o Hospital de Trauma estavam duas crianças, sendo uma de seis e sete anos de idade.

A vítima fatal foi um adolescente de 17 anos, que estava em um passeio de moto com amigos.

A polícia suspeita que criminosos com atuação no bairro não tenham gostado da presença desse grupo de jovens na região.