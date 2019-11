Tenente-coronel da PM destaca reforço policial na malha central de Campina Grande

O tenente-coronel da Polícia Militar Francimar Vieira afirmou que uma reunião foi realizada no sentido de definir o esquema de policiamento para o comércio de Campina Grande neste fim de ano e citou que cerca de cem homens estão fazendo rondas pela malha central, e a Companhia Especializada com Motos está atuando nas ruas da cidade.

Ele destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que o reforço do policiamento foi uma sugestão da Câmara de Dirigentes Lojistas, tendo em vista que o fluxo de pessoa tende a aumentar durante o fim de ano.

– Em relação ao reforço do policiamento de Campina Grande, ontem houve uma reunião de planejamento e nessa reunião ficou definido o reforço que o policiamento irá fazer, sobretudo na malha central da cidade. Estamos utilizando mais de cem homens a pé e nas demais áreas estamos com o policiamento com moto, através da Companhia Especializada com Motos, recentemente implantada – disse.