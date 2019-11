Taxistas poderão cobrar bandeira 2 durante o mês de dezembro, afirma sindicalista

O presidente do Sindicato dos Taxistas de Campina Grande, Carlos Santiago, declarou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que os taxistas podem, durante todo o mês de dezembro, trabalhar utilizando a bandeira 2.

– No mês de dezembro há uma lei municipal que permite ao taxista, como forma de décimo terceiro, utilizar a bandeira 2 durante todo o mês. Diante da concorrência que estamos vivendo nos últimos dias, fica a critério do motorista utilizar ou não a bandeira 2. O usuário deve negociar com o motorista a sua corrida – disse.