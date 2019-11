Suspeitos de crimes em MG e RN são presos durante abordagem em João Pessoa

A Companhia Especializada em Apoio ao Turista (CEATur) prendeu dois acusados de crimes cometidos nos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Norte, durante abordagem policial realizada na manhã desta sexta-feira (8), na orla de Tambaú, em João Pessoa.

Daniel da Silva Ribeiro, de 37 anos, responde por dois homicídios no estado de Minas Gerais; enquanto Damião Narciso Dantas Duarte, de 27 anos, responde por tentativa de homicídio no Rio Grande do Norte.

Os dois estavam com mandados de prisão expedidos pela Justiça dos estados onde eles cometeram os crimes.

A prisão da dupla aconteceu após os policiais paraibanos desconfiarem da atitude dos acusados ao perceberem a presença da PM, fato que motivou a abordagem e consulta da identificação dos dois.

A polícia está levantando informações para saber se os acusados estariam na capital da Paraíba se escondendo ou planejando algum crime.

Os dois foram apresentados na Central de Polícia, no Geisel.