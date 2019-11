Suspeito de tentativa de homicídio é preso no sertão paraibano

A Polícia Militar prendeu, em flagrante, um suspeito de tentativa de homicídio, na noite desse sábado (23), em São José da Lagoa Tapada, no sertão da Paraíba. O homem, de 19 anos, foi detido com uma arma de fogo e várias munições deflagradas.

Policiais militares do 14º Batalhão estavam realizando a Operação Cidade Segura para garantir a segurança dos torcedores do Flamengo que estavam se divertindo, quando receberam a informação de uma tentativa de homicídio na localidade. Diante dos fatos, as guarnições foram até o local e prestaram o apoio à vítima de 31 anos, que foi socorrida pelo Samu.

Com as informações e características do suspeito, a PM realizou as diligências, conseguindo localizar o acusado na PB-038 pilotando uma motocicleta.

Houve uma perseguição e o homem não obedeceu a ordem de parada, chegando a colidir com uma viatura. Ele foi detido com um revólver calibre 38 e seis munições deflagradas.

O homem foi conduzido, juntamente com arma e a motocicleta apreendida, para a Delegacia na cidade de Sousa.