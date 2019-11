Suspeito de praticar homicídio é preso menos de 24 horas após o crime

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 26 de novembro de 2019 às 18:54.

O homem apontado como autor da morte de um gesseiro, ocorrida no interior do Estado, deverá passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (27), segundo informações da Polícia Civil.

Ribamar Fernandes Canuto, de 34 anos, foi preso nessa segunda-feira (25), por equipes da Delegacia Seccional da cidade de Esperança, no interior da Paraíba. A prisão ocorreu em menos de 24 horas após a prática do delito.

Ele é apontado pelas investigações como executor da morte de Thiago Nascimento Araújo, assassinado a tiros na noite do último domingo (22). O fato ocorreu no interior de um sítio, na zona rural de Esperança.

Segundo o delegado Danilo Orengo, da Seccional de Esperança, os investigadores conseguiram localizar a arma usada no crime. “Foram encontradas três espingardas. Uma delas foi usada no crime. Além disso, encontramos cartuchos e cápsulas que estavam ao lado do corpo da vítima. Os materiais passarão por perícias que farão confronto balístico e a constatação de disparos”, informou.

Para a Polícia, que considera o caso totalmente elucidado, o crime foi motivado por rixas antigas entre vítima e acusado. “Trata-se de um homicídio qualificado. Há informações de que o homem morto teria tentado aliciar uma filha da atual companheira do suspeito que está preso”, acrescentou o delegado.

O suspeito já foi encaminhado para a audiência de custódia no Fórum de Esperança e já se encontra à disposição da Justiça.