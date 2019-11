Suspeito de mandar matar a mulher em 2016 é preso em Campina Grande

Nessa segunda-feira, 18, a polícia cumpriu um mandado de prisão contra um homem suspeito de mandar matar a esposa, na época com 23 anos de idade, em 8 de setembro de 2016, no bairro do Pedregal, em Campina Grande, município do Agreste paraibano.

De acordo com informações veiculadas na rádio Correio FM, no período que ocorreu o crime, o suspeito estava preso em João Pessoa, capital do Estado, e de lá planejou a morte da vítima, ligou para ela e pediu que fosse buscar uma encomenda.

Ao chegar em um ponto de ônibus da localidade, a mulher foi surpreendida por bandidos, que, com oito disparos de arma de fogo, tiraram sua vida.