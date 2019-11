Suspeito de chefiar tráfico de drogas no Agreste é transferido para João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 7 de novembro de 2019 às 19:24.

O homem suspeito de comandar o tráfico de drogas na cidade de Esperança, no interior da Paraíba, teve a prisão preventiva decretada e foi transferido para o Presídio Romeu Abrantes (PB1), em João Pessoa.

David Ferreira da Costa, mais conhecido como “Preto”, foi localizado e preso por equipes da Delegacia Seccional de Esperança e por policiais militares, no dia 1 de novembro deste ano. Com ele foram encontradas uma pistola com munições, balanças de precisão, 1,7 quilo de crack e 9,6 quilos de cocaína prontas para consumo.

Apesar da prisão, as investigações terão continuidade, como explicou o delegado Danilo Orengo, da Seccional de Esperança.

“A Polícia Civil agora trabalha para identificar outras pessoas envolvidas com tráfico de drogas na região. O procedimento se encontra sob a minha responsabilidade e da delegada Socorro Silva”, afirmou.

Ainda de acordo com o delegado, Danilo será indiciado pelo crime de tráfico de drogas, posse de arma de fogo, desacato, desobediência e resistência.

“Por se tratar do crime de tráfico, a Polícia Civil tem um prazo de 30 dias para concluir o procedimento e enviá-lo para a Justiça”, finalizou Orengo.

A prisão ocorreu em uma ação integrada com policiais civis e militares, que foi coordenada pelo delegado Danillo Orengo, apos vários meses de investigação.

“O preso já tem antecedente criminal e, na audiência de custódia, teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Por questão de segurança, o autuado foi transferido para o PB1, na Capital, ficando à disposição da Justiça local”, explicou o delegado.