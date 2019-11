Suplente de Tovar assume mandato na ALPB e diz que seguirá orientações do PP

Com a saída do deputado estadual licenciado Tovar Correia Lima (PSDB), para assumir a pasta municipal de Planejamento, o 1º suplente Cláudio Régis (Progressistas) assumirá o cargo, na Assembleia Legislativa da Paraíba.

Durante o evento de posse de Tovar na secretaria municipal, Cláudio Régis falou sobre as ações que pretende implementar ao assumir o cargo.

– Levar o trabalho como prometi nos palanques dos municípios que passei. Batalhar fortemente em prol da saúde e segurança – afirmou.

Cláudio Régis, que também já ocupou o cargo de prefeito no município de Remígio, será empossado na próxima terça-feira (25).

Ele revelou que sua ascensão ao mandato é fruto de uma articulação da senadora Daniella Ribeiro e do deputado Aguinaldo Ribeiro e por isso seguirá a orientação do PP durante a execução do seu mandato.

– Eu sigo a orientação do partido, eu sigo Aguinaldo Ribeiro – disse.

