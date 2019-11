Superintendente da STTP comenta possibilidade de candidatar-se em Campina

Em entrevista concedida à Rádio Correio FM, o superintendente da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP), Félix Araújo Neto, teceu comentários referentes a uma possível candidatura à prefeitura campinense nas eleições de 2020.

De acordo com Félix, nenhuma disputa eleitoral está em seus planos, seja ela para prefeito ou para vereador, e pontuou que, inclusive, paralelo às atividades de gestor público à frente da STTP o seu foco atual é o livro que está escrevendo sobre processo penal.

“Eu sou soldado do prefeito Romero, eu sou eleitor do candidato do prefeito Romero, seja o candidato Bruno, seja o candidato Tovar, seja o candidato André Agra, seja o candidato Manoel Ludgério, o próprio Cássio, que surge aí de uma forma muito enfática”, disse.

Um outro destaque apontado pelo gestor é que sua atuação pública só vai durar até o tempo de mandato do prefeito Romero Rodrigues, pois, segundo ele, no dia que Romero sair do seu cargo, ele sairá junto.

“Ele é um grande gestor, uma pessoa que é extremamente hábil, inteligente e, sobretudo, dedicada às causas públicas. Orienta bem o nosso trabalho, define conosco as ações e tenho ele na condição de um grande amigo”, finalizou.